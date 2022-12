Final da Copa do Mundo 2022: Argentina x França: data e horário

A partida entre França e Marrocos foi definida nesta quarta-feira, 14, com a vitória da França por 2 a 0. A seleção francesa jogará na final da Copa do Mundo 2022 para defender uma segunda vitória seguida, desde o Mundial em 2018, contra a equipe sul-americana da Argentina.

A final acontecerá neste domingo, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas (horário de Brasília), e definirá o campeão. Os jogadores croatas e marroquinos, derrotados nas semifinais, disputam o terceiro lugar um dia antes, no sábado, 17 de dezembro (17/12), também às 12 horas (horário de Brasília).

Argentina x França: Copa do Mundo 2022 na final



Argentina x França - Domingo, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas



- Domingo, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas Croácia x Marrocos (3º lugar) - Sábado, 17 de dezembro (17/12), às 12 horas

Histórico na Copa do Mundo: Argentina x França

A última Copa do Mundo, sediada na Rússia em 2018, viu o confronto entre França e Argentina nas oitavas de final, quando os franceses garantiram o seu espaço com placar de 4 a 3 e gols de Antoine Griezmann, Benjamin Pavard e Kylian Mbappé.

A seleção francesa procura repetir, pela segunda vez seguida, o título de campeã da Copa do Mundo 2022.

Argentina x França: onde assistir à final da Copa do Mundo 2022?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro



