Modric critica pênalti a favor da Argentina: "Não acredito que o árbitro marcou"

O capitão da Croácia, Luka Modric, considerou que não foi pênalti o lance em que o atacante argentino Julián Álvarez e o goleiro Dominik Livakovic se chocaram, o que permitiu à Argentina sair na frente no placar nesta terça-feira e se classificar para a final da Copa do Mundo no Catar.

"Esse foi com certeza um momento-chave porque estávamos bem, controlando a partida. E em seguida veio esse escanteio para nós que o árbitro não marcou e depois ele viu o pênalti que na minha opinião não foi. Porque ele chuta e se choca com nosso goleiro, vai em cima dele. Não posso acreditar que ele marcou esse pênalti. "Mas enfim, já foi. Não podemos mudar isso", criticou o camisa 10 na zona mista do Estádio Lusail, em Doha.

Modric, de 37 anos, se referiu ao lance ocorrido aos 32 minutos, quando Álvarez se chocou com Livakovic e o árbitro italiano Daniele Orsato marcou pênalti para a Albiceleste. Lionel Messi cobrou e abriu o placar.

"Não deu, mas é preciso se recuperar e tentar vencer a próxima partida, que vale o terceiro lugar" no sábado, contra o perdedor do confronto entre França e Marrocos, que se enfrentam nesta quarta-feira em Al Khor, disse ele.

"Estamos tristes. Esperávamos estar em outra final, mas não aconteceu. Temos que parabenizar a Argentina", completou.

Modric exaltou campanha da Croácia na Copa

Apesar da derrota por 3 a 0, que os impediu de se classificar pela segunda vez consecutiva para a final da Copa do Mundo (na Rússia-2018 perderam o título para a França), Modric destacou a campanha que a seleção balcânica fez no Catar e garantiu que vai lutar pelo terceiro lugar.

"O próximo jogo não é um castigo. Fizemos uma Copa muito boa e as partidas nunca são castigos para a seleção da Croácia. Há um bronze em jogo e temos que nos preparar porque se conseguirmos conquistá-lo também será um êxito", apontou.

