Técnico do Marrocos diz que seleção vai em busca do título mundial: "Pela África"

Regragui contou que a motivação dos jogadores tem a ver com a conquista histórica para o continente africano

A seleção do Marrocos está "recuperada e sem baixas" para o jogo de sua vida, contra a França, na semifinal da Copa do Mundo no Catar, em busca de "ganhar o Mundial". Em entrevista nesta terça-feira, o técnico Walid Regragui admitiu que sua seleção busca o título "pela África".

"Queremos ganhar pela África, pelos países em desenvolvimento no futebol. Repito, estamos cansados, amanhã vamos correr pela Europa, pela África, pelo Magreb, por nossos irmãos da África subsaariana, por todos aqueles que sonharam em ver a África na final e nas semifinais da Copa do Mundo", disse o técnico.

Sobre o assunto "É uma conquista extraordinária", diz Messi sobre Argentina na final da Copa

Final da Copa pode dar a Messi primeiro título mundial e recorde de jogos disputados

Torcida argentina conquista o mundo com espetáculo nas arquibancadas e vive sonho do tri

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo do percurso até a semifinal, os "Leões de Atlas" tiveram que sobreviver diante de uma série de lesões. A dupla de zaga formada por Nayef Aguerd e Romain Saiss segue em dúvida para a primeira semifinal de uma equipe africana em Copas do Mundo. Aguerd ficou de fora das quartas contra Portugal, enquanto o capitão Saiss precisou ser retirado de maca aos 55 minutos do mesmo confronto.

"Temos muito lesionados, mas estão se recuperando bem, temos uma equipe médica de alto nível, todo dia nos dão boas notícias", disse Regragui em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

"Esperamos sempre para decidir no último minuto, mas ninguém está 'fora' ou 'dentro'. Jogaremos com a melhor equipe possível, com jogadores 100%", sinalizou o técnico marroquino, sem dar mais detalhes sobre a condição física de seus jogadores.

No entanto, o lateral esquerdo Noussair Mazraoui, que também esteve ausente do jogo contra Portugal, deve estar disponível para encarar a França. Por outro lado, o ala direito Achraf Hakimi, com problemas físicos desde o início do torneio, não parece ter sido impedido de brilhar.

Regragui contou que a motivação dos jogadores tem a ver com a conquista histórica para o continente africano.

"Disse aos jogadores: se estão felizes por chegar às semifinais e pensam que aconteça o que acontecer, já chegamos até aqui, acredito que precisamos ir além. Queremos ganhar o Mundial", ressaltou.

"Somos uma equipe ambiciosa, temos fome, isso será suficiente? Pode até ser, um bom estado de espírito é o mais importante no futebol", acrescentou o treinador.

Com um elenco confiante em uma vitória sobre a França e disposto a reescrever a história nesta quarta-feira ao colocar a África no topo do futebol mundial, Regregui enfatizou que "lutaremos amanhã para chegar mais longe".

Tags