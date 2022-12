Argentina bate Croácia e está na final da Copa do Mundo 2022

A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. Em uma partida um pouco menos dramática que o habitual para o grupo sul-americano, a seleção albiceleste venceu a Croácia por 3 a 0. Com uma grande atuação de Messi, que marcou o primeiro gol de pênalti, o time argentino ainda balançou as redes outras duas vezes com Julián Álvarez, sendo que o segundo tento do camisa 9 saiu com assistência do camisa 10.

Agora, a equipe comandada por Lionel Scaloni aguarda o vencedor de França e Marrocos, que se enfrentam na próxima quarta, 14, às 16 horas. A decisão do Mundial de seleções ocorre no próximo domingo, 18, às 12 horas, no estádio Lusail.

No primeiro tempo, as equipes protagonizaram uma partida essencialmente burocrática de modo que a primeira finalização só ocorreu aos 20 minutos. Embora a Croácia tivesse o maior controle da partida, foi a Argentina quem abriu o marcador aos 35 minutos, com Messi, de pênalti. Cinco minutos depois, com mais confiança, Julián Álvarez ampliou para a albiceleste.

Na segunda etapa, a Argentina adentrou em campo buscando conter qualquer vazamento. Abrindo mão de um volante para fortalecer a defesa, o grupo de Scaloni conseguiu diminuir a potência da Croácia e, aos 29 minutos, o grupo sul-americano voltou a balançar as redes com Álvarez após um belo passe de Messi.

Copa do Mundo 2022: jogos de amanhã, quarta (14/12)

O segundo finalista da Copa do Mundo 2022 será decidido na próxima quarta, 14, às 16 horas, quando França e Marrocos entram em campo. O jogo será disputado no estádio Al Bayt, no Catar.

Argentina x Croácia: como foi o jogo

Nos quinze minutos iniciais, Argentina e Croácia protagonizaram uma partida burocrática e congelada, de modo que, nesse tempo de jogo, os times não deram nenhuma finalização ao gol. O grupo croata, no entanto, tinha a maior posse de bola e ditava mais o ritmo da partida.

Foi a Argentina, no entanto, que abriu o placar. Aos 33 minutos, Livakovic fez falta em Julián Álvarez e, na cobrança, um minuto depois, Messi abriu o placar. Com confiança, a equipe de Scaloni se soltou mais em jogo e logo passou a criar mais oportunidades.

Aos 39 minutos, o placar foi ampliado por Julián Álvarez. Após uma jogada de contra-ataque, o camisa 9, após impor bastante velocidade no jogo, recebeu o último toque e balançou as redes. Com isso, o grupo de Scaloni foi para o intervalo com a vitória parcial.

No segundo tempo, com dois gols marcados, o grupo argentino entrou mais precavido no jogo. O treinador albiceleste abriu mão de Paredes para criar uma linha defensiva mais robusta, mas Messi, novamente fazendo a diferença. Aos 29 minutos, em uma chegada pela direita, o camisa 10 conseguiu se livrar de uma forte marcação em uma bela jogada e deixou Julián Álvarez novamente na cara do gol de modo que o camisa 9 não desperdiçou e voltou a balançar as redes. A Croácia não desistiu no jogo, mas acabou se comportando de maneira mais imponente e não conseguiu construir qualquer gol que levasse a uma virada.

