Copa do Mundo: terceiro lugar; Croácia x Marrocos; data e horário

As duas seleções não se classificaram para final, mas se enfrentarão pelo terceiro lugar da Copa do Mundo; veja dia e horário do jogo Croácia x Marrocos

A final da Copa do Mundo 2022 foi decidida nesta quarta-feira, 14, durante a partida entre França e Marrocos. A vitória da seleção francesa por 2 a 0 coloca o Marrocos no páreo para o terceiro lugar do Mundial, contra a Croácia.

O jogo entre Marrocos e Croácia acontecerá um dia antes da final, no sábado, 17 de dezembro (17/12), às 12 horas (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. Os jogadores croatas perderam para a Argentina de Lionel Messi por 3 a 0 e já concorriam ao último lugar.

A equipe marroquina foi a primeira do continente africano classificada para as semifinais. O país, de maioria muçulmana, ainda pode fazer história caso atinja o terceiro lugar do Mundial; nenhum outro país da África conquistou espaço no “pódio”.

Por outro lado, a Croácia procura manter o seu lugar entre os três primeiros da competição. Em 2018, durante a Copa na Rússia, a seleção croata ficou em segundo lugar, perdendo para a França, campeã da edição.

Croácia x Marrocos: disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo 2022



Argentina x França - Domingo, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas



- Domingo, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas Croácia x Marrocos (3º lugar) - Sábado, 17 de dezembro (17/12), às 12 horas

Croácia x Marrocos: onde assistir à disputa de terceiro lugar da Copa 2022?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro



