Marrocos faz história e será 1º africano em semis de Copas

Seleção marroquina derrota Portugal na Copa do Mundo do Catar, realiza sonho de um continente e segue magnetizando as atenções do torneio.O Marrocos fez história neste sábado (10/12) no estádio Al Thumama, no Catar, ao derrotar Portugal por 1 a 0 e se tornar a primeira nação africana a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, uma conquista que ofuscou o recorde igualado na mesma noite por Cristiano Ronaldo de número jogos por uma seleção. Os sonhos de um continente foram realizados por uma equipe que vem recebendo grande apoio de torcedores no Catar e que eliminou a dupla ibérica Espanha e Portugal. Agora, os marroquinos enfrentarão na semi o vencedor do duelo entre França e Inglaterra. O Marrocos é apenas o terceiro país de fora da Europa e da América do Sul a chegar às semifinais de uma Copa, depois dos Estados Unidos em 1930 e da Coreia do Sul em 2002. Agora, está no ar a legítima pergunta sobre se o Marrocos poderá encenar uma grande surpresa na Copa do Mundo deste ano. En-Nesyri encerra a carreira de Ronaldo em Copas? Depois de ter feito a bola passar duas vezes por cima da trave no início do jogo, a cabeçada do atacante Youssef En-Nesyri no final do primeiro tempo abriu o placar e deu aos marroquinos a vantagem na partida. Algo que eles defenderam com determinação e resistência enquanto sofriam uma pressão implacável, capturando as atenções do mundo do futebol. Cristiano Ronaldo foi colocado em campo apenas no começo do segundo tempo, e igualou o recorde mundial masculino de partidas por seleções, com 196 jogos. O português igualou o recorde estabelecido por Bader Al-Mutawait, do Kuwait. No entanto, Portugal não conseguiu marcar no que provavelmente foi a última participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Por outro lado, Marrocos conseguiu o que Gana não conseguiu há 12 anos na Copa do Mundo da África do Sul, tornando-se o primeiro semifinalista africano de todos os tempos. Autor: James Thorogood