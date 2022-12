França bate Marrocos e enfrenta Argentina na final da Copa do Mundo 2022

Decisão do Mundial de seleções ocorre no próximo domingo, 18, às 12 horas, no estádio Lusail, no Catar

A França está na final da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. Em uma partida bastante disputada e com bom domínio marroquino no segundo tempo, a seleção francesa levou a melhor e venceu o Marrocos por 2 a 0, com gols marcados por Theo Hernández e Randal Kolo Muani. A equipe comandada por Deschamps enfrenta a Argentina na final que ocorre no próximo domingo, 18, às 12 horas, no estádio Lusail.

No primeiro tempo, a França abriu o placar logo aos cinco minutos, com gol do lateral Theo Hernández. Entretanto, apesar do placar aberto e da superioridade francesa, o Marrocos seguiu em busca do empate. Na segunda etapa, essa busca por uma virada ficou ainda mais evidente, com pressão do grupo marroquino, mas quem voltou a balançar as redes foi a equipe europeia. Aos 34 minutos, Randal Kolo Muani ampliou o placar para o grupo de Deschamps.

O próximo jogo da Copa do Mundo 2022 irá ocorrer no próximo sábado, 17, às 12 horas, quando a Croácia enfrenta o Marrocos no estádio Khalifa. A final do Mundial no Catar entre Argentina e França ocorre no domingo, 18 de dezembro, às 12 horas, no Lusail.

França x Marrocos: como foi o jogo

A França abriu o placar logo aos quatro minutos de partida. Griezmann recebeu em profundidade, invadiu a área, acionou Mbappé, que tentou duas vezes, e a bola sobrou para Theo Hernández empurrar para o fundo do gol.

Aos nove, Marrocos chegou perto do empate. Ounahi recebeu de Mazraoui e bateu firme da entrada da área, obrigando boa defesa de Lloris.

No minuto 16, Giroud teve uma ótima oportunidade de ampliar para os franceses. O atacante recebeu em profundidade, ganhou de Saiss e bateu forte, mas a bola explodiu na trave e saiu pela linha de fundo.

Aos 35, a França teve mais duas chances para fazer o segundo gol. Mbappé recebeu em velocidade, mas perdeu o tempo da bola e não conseguiu concluir com precisão a jogada. Na sobra, Tchouaméni acionou rapidamente Giroud dentro da área e livre de marcação, mas o atacante bateu para fora.

Nos instantes finais, aos 44, Marrocos quase conseguiu o empate em um lance incrível. Após cobrança de escanteio, o zagueiro El Yamiq finalizou de bicicleta e acertou a trave de Lloris.

Segundo tempo

Aos quatro minutos, Mbappé arrancou pela esquerda até a linha de fundo e foi parado com um carrinho de Amrabat. No lance, o atacante acabou torcendo o tornozelo esquerdo. Recebeu atendimento, saiu e retornou ao gramado.

Marrocos pressionou nos minutos seguintes, com dois lances de perigo pelas laterais. Porém, a defesa francesa conseguiu afastar.

Aos 32 minutos, a França, enfim, conseguiu ampliar. Mbappé limpou dois marcadores dentro da área, chutou, a bola desviou e sobrou limpa para Kolo Muani mandar para dentro das redes.

Nos acréscimos, Marrocos ainda teve uma chance de diminuir com Hamdallah. Contudo, Koundé conseguiu afastar em cima da linha. (Com Gazeta Esportiva)

