Ataque fatal: França marca nos únicos dois chutes que acertou no gol contra o Marrocos

A França fez 2 a 0 em Marrocos nesta quarta-feira pela semifinal da Copa do Mundo e, assim, se classificou à final do Mundial do Catar. No entanto, o placar não demonstra as dificuldades que os franceses encontraram na partida. A seleção europeia acertou apenas dois chutes ao gol defendido por Bono, mas foi fatal e marcou as duas vezes.

Apesar do baixo índice de acerto nas finalizações, segundo números da Fifa, a França arrematou 15 bolas à meta adversária. Oito delas foram para fora e outras cinco, travadas. Pelo outro lado, Marrocos chutou 13 vezes e também acertou apenas duas - cinco saíram pela linha de fundo e seis, interceptadas.

Outra estatística que espelha melhor o que foi o confronto desta quarta é a posse de bola. Enquanto os marroquinos tiveram domínio da bola por 51% do tempo, os franceses ficaram apenas 33%. Os outros 16% estiveram em disputa.

Além disso, a seleção africana acertou 218 passes a mais que os europeus. Marrocos trocou 591 toques entre companheiros, acertando 528 - taxa de 89,3%. Por outro lado, a França tocou 368 vezes, com 310 corretos - um aproveitamento de 84,2%.

França enfrenta a Argentina na grande final

Agora, a França enfrenta a Argentina, que na outra semifinal bateu a Croácia por 3 a 0, na grande final do torneio. Já Marrocos encara os croatas na disputa de terceiro lugar.

A decisão está marcada para o próximo domingo, às 12 horas (de Brasília), no Estádio de Lusail. Já a disputa pelo bronze acontecerá no sábado, no mesmo horário, no Estádio Internacional Khalifa.

Vale destacar que, caso a França vença a Argentina, será a primeira seleção a conquistar um bicampeonato seguido desde o Brasil em 1958 e 1962.

