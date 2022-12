Deschamps destaca emoção por vaga da França na final da Copa: "Jogo muito duro"

França venceu Marrocos por 2 a 0 e garantiu a vaga na final da Copa do Mundo do Catar, onde enfrenta a Argentina

Nesta quarta-feira, a França venceu Marrocos por 2 a 0 e garantiu a vaga na final da Copa do Mundo no Catar. Após a partida, o técnico Didier Deschamps destacou a "emoção" com a vitória em um "jogo duro" e valorizou todo o processo desde o início da competição.

"Com certeza, emoção, orgulho. Foi um jogo muito duro hoje, nós conseguimos vencer. A verdade é que estamos há mais de um mês juntos, todos os jogadores, numa concentração total. Isso não é simples. Fomos felizes até agora, nossos jogadores estão sendo recompensados pelo suor. Conseguimos chegar até aqui, e domingo estaremos com toda a força buscando o título", disse o treinador da França.

"É preciso parabenizar os jogadores, toda a equipe pelo esforço. Temos que apreciar, aproveitar cada momento dessa nossa experiência. Daqui a pouco o título da Copa do Mundo será disputado, nos vemos domingo", completou Deschamps.

Na final, a França enfrenta a Argentina, que na outra semifinal bateu a Croácia por 3 a 0. A decisão está marcada para o próximo domingo, às 12 horas (de Brasília), no Estádio de Lusail.

Vale destacar que, caso a França vença a Argentina, será a primeira seleção a conquistar um bicampeonato seguido desde o Brasil em 1958 e 1962.

