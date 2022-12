Técnico da França enaltece "barulho" da torcida de Marrocos, mas avisa: "Isso não marca gols"

França e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas, no Estádio Al Bayt

Marrocos é a maior surpresa desta Copa do Mundo e a França está prestes a enfrentá-la nas quartas de final. Em coletiva concedida nesta terça-feira, 13, o técnico Didier Deschamps destacou a força da torcida marroquina no Catar, porém avisou que só o “barulho não marca gols”.

“Não gosto do termo hostil. Eles têm um fervor popular muito importante, faz muito barulho. Meus jogadores estão avisados, faz parte do contexto. Mas isso não é o que faz marcar gols ou algo do tipo. Mas é bom sabermos o que vamos enfrentar, meus jogadores já sabem o que esperar em campo”, disse o treinador.

A França terá um desafio grande em marcar gols. A seleção de Marrocos foi vazada apenas uma vez, diante do Canadá na fase de grupos, e levará dificuldade ao adversário.

"Faremos questão de encontrar a fraqueza defensiva de Marrocos para marcar gols. A equipe tem uma capacidade de defesa muito boa, uma organização ótima e muito racional, onde os jogadores se sentem bem. Tem jogadores de qualidade a nível ofensivo também, se não eles não estariam aqui. Vi todos os jogos e vamos tentar criar oportunidades”, analisou Deschamps.

"Para avançar é necessário uma combinação de muitas coisas. A qualidade dos jogadores, a força coletiva e o estado de espírito são essenciais. Não existe uma receita milagrosa. Quatro anos atrás, chegamos lá. A palavra chave é adaptar. Eu me adapto às situações, aos jogadores. Quero tirar o melhor de cada um do elenco", concluiu.

França e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt. A seleção francesa tenta avançar à final pela segunda vez consecutiva, enquanto o time marroquino tenta reescrever mais uma vez a história se equipes africanas na Copa do Mundo.

