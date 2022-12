Fifa divulga arbitragem de França x Marrocos com Neuza Inês Back no VAR

A Fifa divulgou, na última segunda-feira, 12, a escala de arbitragem para o duelo entre França e Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo. Com árbitro mexicano no comando, a partida desta quarta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, terá a assistente brasileira Neuza Inês Back como árbitra de vídeo para impedimentos.

O trio que estará em campo apitando a partida será composto por três mexicanos. Cesar Ramos será o árbitro, com Alberto Morin e Miguel Hernandez de assistentes. Jesus Valenzuela, da Venezuela, será o quarto árbitro.

Na cabine do VAR, o comandante será o canadense Drew Fischer, com o colombiano Nicolas Gallo. Neuza Inês Back será a responsável por checar os impedimentos. A arbitragem de vídeo conta, ainda, com o americano Armando Villarreal como suporte.

A partida definirá o segundo time classificado para a final da Copa do Mundo, pois o primeiro sairá do duelo entre Argentina e Croácia nesta terça-feira, também às 16 horas.

Para chegar à semifinal, a França deixou para trás a Polônia nas oitavas de final e a Inglaterra nas quartas. Já Marrocos é a sensação do campeonato e derrotou gigantes no mata-mata: Espanha e Portugal.

