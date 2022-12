Técnico da Argentina, Scaloni chama Messi de "melhor da história" e não escolhe rival para final

A Argentina venceu a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira e, assim, se classificou para a grande final da Copa do Mundo. Após a classificação, o técnico argentino, Lionel Scaloni, se derreteu pelo craque Lionel Messi, que vem comandando a seleção neste Mundial.

"Às vezes, parece que dizemos isso porque somos argentinos e pecamos um pouco ao dizer isso, parece egoísmo dizer que ele é o melhor da história. Mas, acho que não há nenhuma dúvida, venho dizendo isso há muito tempo", disse em entrevista coletiva.

"Eu, a comissão técnica e os jogadores temos o privilégio de poder treiná-lo, de vê-lo atuar e é emocionante. Ele sempre gera algo aos seus companheiros, às pessoas e não só aos argentinos, há pouco mais a dizer sobre ele. É uma sorte e um privilégio para nós que ele tenha vestido a camisa da Argentina", completou o treinador.

Além disso, Scaloni comentou sobre a sensação de levar seu país à sexta decisão de Copa do Mundo da história. O comandante se mostrou emocionado ao falar sobre a trajetória da Argentina no Mundial. Os hermanos buscam o tricampeonato mundial.

"Tento não me emocionar. É muito difícil, estou no lugar dos sonhos de qualquer argentino e todos agiriam como eu. Impossível não fazer o que esses caras fazem, é emocionante, você pode ganhar ou perder que tudo anda de mãos dadas. É muito difícil não andar de mãos dadas", afirmou.

"Na derrota para a Arábia Saudita, sentimos o apoio do povo e isso é inigualável. Temos um bem comum, não há clubes, somos todos Albiceleste. Que celebrem, é um momento de comemorar, porque a Argentina está no pedestal do futebol", declarou Scaloni.

Treinador não escolheu adversário para a decisão

Por fim, o treinador argentino de 44 anos desconversou quando questionado sobre quem escolheria para disputar a decisão do torneio. Segundo Scaloni, ele não busca adversários.

"Quem eu prefiro para a final? Eu nunca fui de atrás de adversários e os dois merecem estar aí. Quem jogar, vai jogar. São duas grandes seleções, vamos ver quem é o rival", finalizou.

Agora, a Argentina espera o vencedor de França e Marrocos, que acontece nesta quarta-feira, a partir das 16h (de Brasília), para saber seu adversário na grande final do Mundial do Catar. O confronto valendo o troféu da Copa do Mundo então acontece no próximo domingo, às 12h, no Estádio Lusail.

