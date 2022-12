Messi se torna maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo e iguala recorde de jogos

Com o gol diante da Croácia, Messi ultrapassou Batistuta e assumiu o posto de maior goleador da Argentina no Mundial da Fifa

Com o gol de pênalti diante da Croácia, Messi chegou ao 11º gol em Copas do Mundo e ultrapassou Batistuta, tornando-se o maior artilheiro da Argentina no Mundial da Fifa. Nesta edição do torneio, o camisa 10 já balançou as redes cinco vezes e divide o posto de artilheiro ao lado de Mbappé.

A partida diante da Croácia nesta terça-feira, 13, pela semifinal, também representou outra marca para Messi, que completou 25 jogos com a camisa da Argentina em Copas do Mundo e igualou a marca de Lothar Matthaus.

Caso não seja expulso contra a Croácia, Messi garante que baterá o recorde e se tornará o atleta com mais jogos pela seleção argentina em Copas do Mundo. Isso porque, caso a Argentina vença, o camisa 10 disputará a grande final. Em caso de derrota, o meio-campista entrará em campo pelo terceiro lugar.