Messi celebra vitória sobre a Croácia e Argentina na final da Copa

Lionel Messi foi novamente o grande nome da Argentina, que venceu a Croácia nesta terça-feira e garantiu vaga na final da Copa do Mundo. Após a semifinal, o craque celebrou o desempenho no triunfo por 3 a 0 e a vaga na decisão do Mundial do Catar.

“Passa muita coisa pela cabeça ao chegar à final da Copa. Estou muito emocionado em ver tudo isso, as pessoas com as famílias, nossas famílias. Foi incrível o que vimos durante toda a Copa. Jogar a última partida era o que realmente queríamos”, iniciou o astro do Paris Saint-Germain.

“Não sei se é o meu melhor Mundial ou não, mas faz tempo que estou desfrutando muito disso. Tínhamos confiança de que esse grupo iria conseguir. Sabemos o que somos e pedimos às pessoas para que acreditem em nós”, acrescentou.

Além de mencionar o papel fundamental dos torcedores argentinos, que marcaram forte presença no Catar, Messi ainda relembrou a trajetória da seleção nesta Copa. A equipe de Lionel Scaloni estreou com derrota para a Arábia Saudita, mas conseguiu se recuperar gradativamente e, enfim, assegurar vaga em sua sexta final.

“Passamos por situações difíceis, e outras, muito boas. Estou aproveitando com todo o pessoal e os argentinos que estão em nosso país. Imagino que deva ter sido uma loucura. A gente sabia que não era o principal candidato [ao título], mas não daria nada por vencido. Fomos demonstrando isso jogo a jogo”, concluiu Messi.

A Argentina retornará aos gramados no domingo, às 12 horas (de Brasília), para enfrentar França ou Marrocos na grande final, em busca de seu terceiro título mundial. Europeus e africanos duelam nesta quarta-feira, às 16 horas, pela outra semifinal da Copa.