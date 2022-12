Rivaldo acredita que Marrocos pode ser "dor de cabeça" para França na Copa

Rivaldo fez uma análise das duas semifinais, que terão os confrontos entre Argentina e Croácia, no Lusail Stadium, e França e Marrocos, no estádio Al Bayt

A equipe do Marrocos surpreendeu e venceu Portugal se tornando a primeira seleção africana em uma semifinal de Copa do Mundo. Rivaldo analisou a campanha dos marroquinos e revelou qual é a seleção dele favorita ao título da Copa do Mundo de 2022.

Derrubando seu terceiro favorito após eliminar a Espanha nas oitavas e passar em primeiro no grupo F onde eliminou a Bélgica na fase de grupos, Rivaldo elogiou a postura dos africanos na Copa.

“O time marroquino vem jogando a vida dentro de campo a cada jogo, porém, também é preciso notar que eles têm quase todos seus jogadores atuando na Europa e isso significa que não são um time qualquer”, declarou em entrevista à Betfair.

“Sobre o Marrocos, eu espero uma partida similar às anteriores, em que o time vai procurar se defender bem e sair no contra-ataque, como foi contra as demais seleções. Teoricamente a França é superior e tenderá a impor a sua força se abordar o jogo com a máxima seriedade", continuou.

"E digo o mesmo da Argentina, que terá alguma vantagem sobre a Croácia, porém não poderá facilitar em nada depois do que foi possível no jogo deles contra o Brasil”, afirmou Rivaldo sobre as semifinais.

O pentacampeão também revelou sua torcida para os marroquinos no Mundial do Catar. “Eu estou torcendo pelo time de Marrocos para que sua linda história possa ter mais um capítulo, e eles possam chegar na final, até porque tenho um amigo muito próximo no Marrocos que está muito feliz e entusiasmado com tudo isso”, disse.

De acordo com as probabilidades, a seleção favorita ao título da Copa do Mundo de 2022 é a equipe da França com 44% de chances. Em segundo aparece a Argentina com 36%, seguido de Croácia com 12% e Marrocos com 8%.

Tags