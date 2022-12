Ceará negocia contratação do lateral-esquerdo Willian Formiga

O Ceará segue reformulando o elenco para a temporada de 2023. Depois de acertar a contratação de quatro nomes, o Vovô tem interesse em mais um atleta. Trata-se do lateral-esquerdo Willian Formiga, que defende as cores do Vila Nova-GO. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

Willian tem contrato com o Vila Nova até o final de 2023. Portanto, o Alvinegro de Porangabuçu tem o desejo de contar com o lateral-esquerdo em definitivo e já abriu conversas com o empresário do jogador para tentar chegar a um acordo.

O atleta de 27 anos defende as cores do clube goiano desde 2020, quando deixou o Grêmio Novorizontino para rumar ao Vila Nova. No Tigre, Willian Formiga disputou 115 partidas e marcou dois gols, além de ter distribuído três assistências. Em 2022, ele esteve em campo 51 vezes e não balançou as redes nenhuma vez.

Na primeira temporada pelo Vila Nova, em 2020, o lateral-esquerdo foi titular na campanha que culminou no título da Série C do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, os goianos venceram o Remo nos dois jogos da final e foram campeões da competição com um placar agregado de 8 a 3.

Caso acerte a chegada de Willian Formiga, ele será o quinto reforço confirmado pelo Ceará para 2023. Antes do lateral-esquerdo, o Vovô anunciou o zagueiro Tiago Pagnussat (ex-Nagoya Grampus), o meia Arthur Rezende (ex-Vila Nova), o volante Caíque (ex-Ituano) e o meia Jean Carlos (ex-Náutico)

Com informações de Afonso Ribeiro.

