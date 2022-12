Roy Keane ironiza derrota do Brasil e critica, mais uma vez, dança dos jogadores

O comentarista Roy Keane disse não estar surpreso com a derrota do Brasil porque os jogadores "desperdiçaram toda a sua energia dançando"

O comentarista irlandês Roy Keane usou a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo para voltar a criticar as danças de comemoração dos jogadores. O ex-jogador do Manchester United ironizou a derrota do Brasil. "Não estou surpreso que o Brasil esteja fora da Copa do Mundo, eles desperdiçaram toda a sua energia dançando (no jogo contra a) Coreia do Sul".

Keane já havia feito críticas ao time brasileiro por conta das danças e, principalmente, do técnico da seleção, Tite. "Não entendo como um técnico pode dançar quando o jogo ainda está acontecendo, ele tem um técnico adversário a dez metros dele. O jogo é de respeito. Dance depois no vestiário ou na boate", declarou após o momento em que Tite comemora o gol do Brasil contra a Coréia do Sul junto dos jogadores.

O Brasil foi derrotado nos pênaltis pela Croácia por 4 a 2 nesta sexta-feira, 9, no Estádio Cidade da Educação, e chegou à sexta eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira caiu nesta fase em quatro das últimas cinco edições.



Quem é Roy Keane?

Desde a época de jogador, Roy sustentava a fama de polêmico e “valentão”, com declarações controversas. O ex-jogador já se envolveu em situações com Paul Pogba, jogador francês, com o jogador inglês Kyle Walker e causou medo no ex-futebolista espanhol Gerard Piqué, que jogou com Keane no Manchester United por um período.

"Lembro que estávamos no vestiário do Old Trafford e meu telefone começou a vibrar. Keane ouviu as vibrações e ficou maluco tentando descobrir quem era o telefone. Ele era assim", disse Piqué à FourFourTwo, em 2014.

Roy Keane se envolveu em uma de suas maiores polêmicas ao praticamente acabar com a carreira de Alf Ing Haaland, o pai do futebolista norueguês Erling Haaland. Em 1997, Alf Ing Haaland acusou Keane de fingir uma lesão em campo, mas ele realmente acabou rompendo o ligamento do joelho, o que o fez se afastar dos jogos por vários meses.

Quatro anos depois, o então jogador do Manchester United "se vingou" da provocação de Alf. Keane fez uma entrada violenta no rival com a sola da chuteira no joelho. Mesmo conseguindo terminar a partida naquele dia, Haaland nunca mais conseguiu completar um jogo e se aposentou menos de dois anos depois.

Após o acontecimento, Roy Keane afirmou que não se arrependia, com a justificativa de que era a sua vingança por ter se lesionado. "Eu sabia que aquilo provavelmente acabaria em um cartão. Esperei muito tempo. Bati nele com força. A bola estava lá, eu acho", escreveu Roy Keane em sua autobiografia.

Após se aposentar, Keane trabalhou como técnico de futebol interino da Irlanda e se envolveu em brigas com dois jogadores irlandeses por conta de lesão. Hoje atua como comentarista de uma emissora de televisão britânica.



