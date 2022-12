Neymar diz que vai pensar se segue na seleção para 2026: "Não fecho as portas"

Com 30 anos de idade, o atacante disputou a Copa do Mundo pela terceira vez e foi novamente eliminado com o Brasil. Jogador diz que não garante em 100% um retorno à Canarinho

Com três Copas do Mundo no currículo, mas nenhum título e 30 anos de idade, Neymar deixou em aberto a possibilidade de defender o Brasil no mundial de 2026. Em entrevista logo após a eliminação da seleção brasileira no Catar, o camisa 10 falou sobre o assunto.

"Sinceramente não sei, é muita coisa para pensar agora, para raciocinar. Não quero falar nada de cabeça quente. Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que é bom pra mim, no que é bom para a seleção. Não fecho as portas, também não digo 100% que vou voltar. Por isso que quero pensar um pouco mais sobre tudo isso", disse Neymar.

O atacante do PSG também foi questionado sobre a eliminação do Brasil em si, para a Croácia, nas quartas de final da Copa e afirmou que sente a dor do resultado e vai buscar consolo junto dos familiares.

"É difícil assimilar tudo que está acontecendo, parece que é um pesadelo e infelizmente não dá para acreditar no que está acontecendo, mas agora é pegar a família, abraçar as pessoas mais próximas, que é onde a gente vai tirar conforto disso tudo. Acho que essa derrota vai doer por muito tempo e é por isso que é tão triste", concluiu.

Neymar agradeceu o apoio dos torcedores, pediu desculpas pela eliminação e lamentou mais uma chance desperdiçada pela seleção brasileira de buscar o hexacampeonato: "Infelizmente não conseguimos nosso objetivo, nosso sonho, mas faz parte do futebol, isso acontece", disse.



Com Victor Pereira

