Ex-jogador, Roy Keane critica danças de atletas do Brasil: "É desrespeitar o oponente"

O Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira e carimbou vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Apesar de uma grande atuação, o ex-atacante e ídolo do Manchester United Roy Keane ficou incomodado com as celebrações brasileiras após os gols.

Durante trasmissão do canal britânico ITV, o irlandês expôs sua insatisfação com as danças da seleção brasileira nas comemorações e criticou o técnico Tite.

"Eu acho que isso é desrespeitar o oponente. Porque foram quatro e eles fazem todas as vezes. Eu não me incomodo com a primeira brincadeira, ou seja lá o que estejam fazendo, mas é seguir fazendo depois. E aí o treinador se envolve... não fico feliz com isso, não acho que seja bom de jeito nenhum", comentou Roy Keane.

Durante a vitória da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá balançaram as redes. No gol do camisa 9, apelidado de "pombo" em alusão a sua comemoração característica, imitando o movimento do pássaro, Tite participou e replicou a dança.

As danças de brasileiros já foram motivo de tumulto entre comentaristas europeus. Antes da copa, Vinícius Júnior foi alvo de críticas e, inclusive, comentários de cunho racista na imprensa espanhola por suas danças em jogos do Real Madrid.

Classificada para as quartas de final, a Seleção Brasileira passa a focar, agora, no duelo contra a Croácia. As equipes vão a campo nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), duelando por uma vaga na semifinal do Mundial contra Holanda ou Argentina.