Em coletiva, João Félix afirma que não sente "obrigação de passar a bola ao Cristiano Ronaldo"

O atacante português do Atlético de Madrid, João Félix, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 9. Às vésperas de um jogo decisivo contra o Marrocos, o qual vale vaga na semifinal da Copa do Mundo, o assunto do momento continua sendo Cristiano Ronaldo.

Ao ser perguntado sobre o astro português, João Félix mostrou incômodo com a insistência no assunto. O atacante considera o tema encerrado e aproveitou o momento para mandar mensagem aos torcedores portugueses. “Temos que estar mais unidos, não podemos estragar esse momento”, disse ele.

O gajo também utilizou a situação para rebater o zagueiro português José fonte que afirmou que a presença de Cristiano Ronaldo faz com que “inconsciente e automaticamente os jogadores tenham de jogar para ele, dar-lhe sempre a bola“.

“Não sinto isso. Não sinto obrigação de passar a bola ao Cristiano Ronaldo. Sempre queremos fazer o melhor. (...) Não tenho essa necessidade de passar a bola ao Cristiano Ronaldo, como o Fonte disse“, comentou o atacante do Atlético de Madrid.

João Félix ainda falou que a estrela de Portugal tem característica que outros jogadores não tem e vice-versa, mas que é algo que não muda a tática da equipe. “A identidade da equipe está sempre lá, é sempre a mesma", finalizou.



