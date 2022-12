Após vitória de Portugal sobre a Suíça, Cristiano Ronaldo treina na academia

Cristiano Ronaldo, que começou no banco e entrou no fim na vitória de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça, não treinou nesta quarta-feira (7) no gramado com os demais reservas e fez trabalhos na academia com os titulares, segundo um porta-voz da seleção portuguesa.

"Tem trabalhado na academia, como costuma fazer", disse à AFP um membro da assessoria da seleção portuguesa.

Nos 15 minutos de treino aberto à imprensa, Cristiano não apareceu em campo, como os outros jogadores que ficaram no banco no último jogo.

Na última terça-feira (6), o atacante de 37 anos não foi titular, fato que não ocorria há quase 15 anos.

O português entrou em campo apenas aos 30 minutos do segundo tempo, justamente no lugar do jovem Gonçalo Ramos, que ocupou sua posição na partida e marcou o primeiro hat-trick da Copa do Mundo de 2022.

Antes do duelo de oitavas de final, 'CR7' havia sido repreendido pelo técnico Fernando Santos após ter reagido mal à sua substituição na partida contra a Coreia do Sul, ainda na fase de grupos.

"Vi as imagens e não gostei. Realmente não gostei", afirmou o treinador português sobre a reação do craque.

