Diante de polêmicas, Cristiano Ronaldo aparece sorrindo em treino dos reservas de Portugal

Cristiano Ronaldo respondeu aos rumores sobre seu incômodo em ter sido reserva na partida das oitavas de final contra a Suíça, pedindo "união" no Instagram, nesta quinta-feira (8), antes de treinar com os reservas da seleção de Portugal, que disputa as quartas de final da Copa do Mundo contra Marrocos, no próximo sábado (10).

"Um grupo muito unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação muito corajosa para se deixar temer perante qualquer adversário. Uma equipe no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até o fim! Acreditem conosco! Força, Portugal!", escreveu na legenda de uma foto em que aparece comemorando um gol com seus companheiros de equipe.

Na partida contra a Suíça, Ronaldo saiu do banco apenas aos 30 minutos do segundo tempo, algo que não acontecia desde 2008 pela sua seleção.

No final do jogo, cumprimentou brevemente os torcedores portugueses e se dirigiu rapidamente ao vestiário.

Uma hora depois da publicação, Ronaldo apareceu nas instalações de Al Shahaniya para o treino do time reserva.

No aquecimento, não se separou do zagueiro Pepe, outro grande veterano do grupo português, companheiro de mil batalhas na seleção e no Real Madrid.

Sorridentes, os jogadores completaram a preparação e foram divididos para uma partida entre titulares e reservas, segundo a escalação inicial do técnico Fernando Santos na partida contra a Suíça. 'CR7' integrou o time de suplentes.

Na manhã desta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desmentiu em um comunicado que o seu craque tenha ameaçado deixar a concentração por não ter sido titular contra os suíços.

O anúncio foi uma resposta a um artigo publicado pelo jornal esportivo português Record, que dizia que o jogador havia tomado tal decisão após uma reunião com Santos.

Ainda segundo o veículo, Ronaldo teria tido uma discussão acalorada com o treinador ao descobrir que não seria titular na partida de oitavas de final do Mundial. Posteriormente, teria se acalmado e mudado de opinião.

Horas depois, o meio-campista Otávio, brasileiro naturalizado português, esteve em uma coletiva de imprensa que focou principalmente nos episódios envolvendo o camisa '7' de Portugal. Das 12 perguntas que respondeu, nove eram sobre o companheiro de equipe.

Muito paciente e descontraído, o jogador do Porto tentou sair da situação da melhor maneira possível.

"Nada que vem de fora pode nos separar. Estamos muito unidos e concentrados em Portugal ganhar", insistiu.

"Não houve nenhuma conversa sobre a saída dele. Está tudo mais ou menos normal, não houve disputa ou algo parecido. É perfeitamente normal ficar um pouco bravo quando você não joga, só isso", acrescentou sobre a reação do companheiro.

"Se vocês olharem as fotos, verão que o coração e alma de Cristiano estão com a seleção, jogando ou não", finalizou Otávio.

Santos havia reconhecido na segunda-feira (5) que não gostou da reação de Ronaldo quando foi substituído dois dias antes no último jogo da fase de grupos, contra a Coreia do Sul.

"O grau de compromisso do jogador mais vitorioso da história de Portugal ficou ainda mais à mostra -se possível- na vitória frente à Suíça", sublinhou a Federação Portuguesa nesta quinta-feira.

Após a partida das quartas de final, sua esposa, Georgina Rodríguez, também entrou no debate.

"Enquanto os 11 jogadores cantavam o hino, todos os alvos estavam fixos em você. É uma pena não ter podido curtir o melhor jogador do mundo durante os 90 minutos. A torcida não parava de te chamar e gritar seu nome", escreveu no Instagram.

