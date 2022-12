Cristiano Ronaldo se pronuncia após polêmica e exalta união de Portugal

Nesta quinta-feira, 8, o jornal Record noticiou que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Copa do Mundo após saber que iria ficar no banco de reservas contra a Suíça

As polêmicas e os bastidores de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal foram alvos de rumores recentes. Após a notícia de que o atacante teria ameaçado abandonar a Copa do Mundo, o astro da equipe se pronunciou sobre o caso.

Cristiano enalteceu a “união” dos portugueses e disse que todos irão “lutar até o fim” na competição. Além disso, pediu para que os torcedores acreditem e tenham esperança na seleção.

“Um grupo muito unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação muito corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal!”, escreveu Cristiano.

Na partida, Portugal goleou por 6 a 1 e o substituto do veterano brilhou ao marcar três gols e anotar o primeiro hat-trick desta edição do Mundial.

Nas quartas de final, Portugal terá pela frente o Marrocos, que eliminou a Espanha. As seleções entram em campo no próximo sábado, às 12 horas, no horário de Brasília, no Estádio Al Thumama.

