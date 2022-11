Copa do Mundo do Catar terá copo de cerveja de 500ml a R$ 74

A Copa do Mundo do Catar terá a cerveja mais cara da história das Copas: 14 dólares, cerca de R$ 74 na cotação atual, por 500ml. A informação foi dada à Reuters por meio de uma fonte com conhecimento da venda de bebidas alcoólicas no País.

O valor é mais do que o dobro cobrado na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando a cerveja custava 6 dólares, R$ 21 na cotação daquele ano.

O Catar, que tem severas restrições ao consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, terá locais e horários específicos para venda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O consumo de álcool só será liberado nas Fan Fest e nas proximidades dos estádios, tendo início com a abertura dos portões, três horas antes do apito inicial, e sendo interrompido 40 minutos antes do começo da partida. A venda será liberada novamente durante uma hora após o apito final.

Dentro dos estádios, os torcedores que quiserem ter acesso à cerveja, só encontrarão a bebida sem álcool, a qual custará R$ 44.

A Budweiser, patrocinadora oficial da Copa do Mundo do Catar, terá exclusividade na venda do produto na Fan Fest Oficial da Fifa, no Parque Al-Bidda, em Doha.

Preço cresceu desde último evento Fifa no país

O último torneio Fifa realizado no Catar, o Mundial de Clubes de 2019, registrou um preço menor do que o que será comercializado na Copa. Naquela competição, meio litro de cerveja era encontrado por 6,50 dólares, R$ 34,67 na cotação atual.

Sobre o assunto Lloris confirma à AFP que não usará braçadeira com as cores do arco-íris no Catar

Tite divulga convocados para Copa do Mundo do Catar

Copa do Mundo: Nkunku sofre lesão durante treino da França e está fora do torneio

Tags