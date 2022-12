Vinícius Jr. rebate críticas por danças na Copa: "Que a gente possa seguir fazendo muitos bailes"

Um dos grandes nomes do Brasil na Copa do Mundo de 2022 é Vinícius Jr. O atacante de apenas 22 anos vem chamando atenção pelo bom futebol e pelas danças. Nesta quarta-feira, 7, o garoto foi questionado sobre as dancinhas dos jogadores da seleção brasileira, que geraram polêmica após a goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

O jogador do Real Madrid respondeu às críticas e destacou que não vai parar de bailar.

“O gol é o momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica feliz, como um país inteiro fica. Temos muitas comemorações para fazer ainda. Que a gente possa seguir fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo", disse.

"Claro que a galera gosta de reclamar quando vê o outro feliz, e o brasileiro é sempre muito feliz, então vamos sempre afetar bastante. Que a gente possa seguir com a nossa alegria, com a tranquilidade que tem muita gente por nós do que contra nós”, completou.

Vinícius Jr. abriu o placar da goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul na última segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o gol, ele fez questão de dançar com os seus companheiros. O gesto, inclusive, se repetiu em todos os outros tentos da equipe.

Depois do jogo, ele ouviu diversas críticas. O ex-jogador e ídolo do Manchester United Roy Keane ficou incomodado com as celebrações brasileiras. Durante uma transmissão do canal britânico ITV, o irlandês expôs sua insatisfação e criticou o técnico Tite.

Antes da copa, Vinícius Jr. foi alvo de críticas pelo mesmo motivo e, inclusive, de comentários de cunho racista na imprensa espanhola por suas danças em jogos do Real Madrid.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira, contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A bola rola no gramado do Estádio Cidade da Educação a partir das 12 horas (de Brasília).

