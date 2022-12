Declan Rice não treina e preocupa a Inglaterra para duelo contra a França pela Copa

A Inglaterra ganhou uma preocupação para a partida contra a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O volante Declan Rice não treinou nesta quarta-feira, 7, com o restante do grupo. O duelo está marcado para o próximo sábado, 10, às 16 horas no horário de Brasília.

O jogador de 23 anos está doente e não se sentiu bem para participar das atividades nesta manhã (tarde no horário do Catar). A esperança da comissão técnica é que ele se recupere a tempo do embate com os atuais campeões mundiais, já que ele foi titular em todos os jogos da seleção inglesa até o momento.

Sobre o assunto Gabriel Jesus recebe alta do hospital após operar joelho

Esposa e irmã de Cristiano Ronaldo reclamam após atacante ficar no banco da seleção

Após fracasso na Copa do Mundo, Hazard anuncia aposentadoria da Bélgica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Callum Wilson também não treinou. O atacante segue se recuperando de um problema muscular, sofrido na vitória de 3 a 0 sobre Senegal, pelas oitavas de final do Mundial.

Além deles, Raheem Sterling e Ben White seguem como baixas para o técnico Gareth Southgate. O atacante do Chelsea teve a sua casa assaltada no final de semana e está dando apoio aos familiares. O zagueiro do Arsenal, por sua vez, deixou a Copa por motivos pessoais.

A Inglaterra retoma aos treinos nesta quinta-feira para dar continuidade aos preparativos para o duelo contra a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Tags