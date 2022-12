Daniel Alves homenageia Cafu e diz: "Espero seguir defendendo o seu legado"

Lateral-direito da seleção utilizou as redes sociais para prestar homenagem ao capitão do penta

Daniel Alves utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para prestar uma homenagem a Cafu. O lateral direito de 39 anos destacou que o ex-jogador é sua referência no futebol e agradeceu os ensinamentos do capitão do penta.

"Sabem qual o segredo de uma grande carreira, seja ela qual for? Ter grandes exemplos de vida, grandes exemplo de conduta e grandes exemplos de persistência. Quando se objetiva isso, pode que você não consiga chegar tão longe quanto a sua referencia, mas eu te garanto que você poderá chegar bem perto disso", escreveu.

"Grandes mestres te ensina com atitudes, pois só palavras não são suficiente se não vier acompanhado de boa pratica. Mestre Cafu, obrigado por inspirar-me e por inspirar toda uma geração. Espero seguir defendendo o seu legado deixado", completou.

Daniel Alves se tornou, na última segunda-feira, 5, o segundo atleta com mais jogos pela Seleção Brasileira, com 126 partidas. Ele fica apenas atrás do Cafu, que tem 142 aparições.

O experiente lateral direito entrou no decorrer do segundo tempo da goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O defensor está no terceiro mundial. Ele também participou das edições de 2010 e 2014. Em 2018, ele ficou de fora devido a uma lesão às vésperas do torneio.

Além disso, Daniel Alves é o jogador mais velho a defender o Brasil em Copas, com 39 anos.

Cafu, por sua vez, participou dos Mundiais de 1994, 1998, 2002 e 2006. Desta forma, ele soma duas taças do torneio no currículo. Em 2002, inclusive, ele era o capitão e foi o responsável por erguer o troféu.

Daniel Alves espera encostar ainda mais no pentacampeão na sexta-feira, quando a Seleção encara a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A bola rola no gramado do Estádio da Educação a partir das 12 horas, no horário de Brasília.

