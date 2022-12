Cristiano Ronaldo manda forças a Pelé: "Nosso Rei tem que melhorar"

Por conta de seu estado de saúde delicado, Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aos 82 anos, tem recebido mensagens de apoio das mais diversas personalidades. A última a mandar forças ao Rei foi Cristiano Ronaldo.

O camisa 7 da seleção portuguesa esteve no banco na maior parte do tempo durante a goleada de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o confronto, o atacante mandou forças ao Rei do Futebol.

"Melhoras, melhoras ao Pelé. Nosso Rei tem que melhorar. É tudo que desejamos", disse Cristiano Ronaldo.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar seu processo de quimioterapia. A internação cuidou, ainda, de uma infecção respiratória, que já está sendo tratada. De acordo com o hospital, o ídolo do Santos apresentou melhora.

Nesta terça-feira, o foi divulgada uma atualização sobre o estado de saúde do Rei. Segundo boletim médico, Pelé está em melhora constante e permanece em um quarto comum.

"O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências", divulgou o Hospital Albert Einstein.

