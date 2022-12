Esposa e irmã de Cristiano Ronaldo reclamam após atacante ficar no banco da seleção

Apesar da goleada de 6 a 1 sobre a Suíça, a classificação de Portugal para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022 foi cercada por uma polêmica. Trata-se da opção do técnico Fernando Santos de deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Na redes sociais, até mesmo a esposa do astro português, Georgina Rodríguez, reclamou.

A modelo lamentou não poder "curtir o melhor jogador do mundo durante os 90 minutos" e publicou um vídeo do momento do hino português, quando inúmeros fotógrafos se aglomeraram na frente do banco de reservas para fotografar o camisa 7.

"Parabéns Portugal. Enquanto os 11 jogadores cantavam o hino todos os focos foram colocados em você. Que pena não ter podido curtir o melhor jogador do mundo durante os 90 minutos. Os fãs não pararam de reclamar de você e gritar seu nome. Espero que Deus e seu querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite", escreveu Georgina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Após fracasso na Copa do Mundo, Hazard anuncia aposentadoria da Bélgica

Por que a Copa do Mundo 2022 terá dois dias sem jogos?

Descanso de titulares em derrota foi fundamental para intensidade na vitória

Irmã de Cristiano Ronaldo também se manifesta

Nesta quarta-feira, 7, Katia Aveiro, irmã do craque português, também protestou. Ela celebrou a vitória de Portugal, mas lamentou toda polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e pediu para que ele deixe a seleção.

"Portugal ganhou. Graças a Deus. Novos talentos brilharam. Maravilhoso. Vamos ganhar isto? Eu Acredito que sim!! No campo Gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar a ganhar…E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu…Porque será??? Ainda bem que Portugal ganhou …( já vi Portugal ganhar tantas vezes ) E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português. E isto é que o que não está bem, porque continuam a maldizer, continuam a insistir na ofensa e na ingratidão. Triste demais com o que leio e escuto não aqui no Qatar mas no meus país no país dele… Mas triste mesmo", escreveu.

"Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, a gente já sofreu que chegue ( eles nunca irão saber o quanto) tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és…

Vem para a tua casa", completou.

Cristiano Ronaldo entrou aos 28 minutos do segundo tempo, quando o placar já marcava 5 a 1 para Portugal. O atacante até chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, Rafael Leão fechou a conta.

Fernando Santos nega atrito com CR7

Após o jogo, o técnico Fernando Santos negou qualquer problema com o jogador de 37 anos e justificou a reserva.

"Características do jogo, são jogadores diferentes, apenas isso. Também entrou o Dalot, saiu o Cancelo, tem a ver com o que pensei sobre a dinâmica do jogo", explicou o comandante.

"Problema? Já respondi a essa questão. Não há nenhum problema, somos amigos há muitos anos. Tudo está completamente sanado e ele deu exemplo de verdadeiro capitão", completou.

A seleção portuguesa volta a campo agora no sábado, às 12 horas (de Brasília), quando encara Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Última Copa de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo marcou apenas um gol no Mundial do Catar, que deve ser a última participação dele no torneio. O jogador tem 37 anos e está sem clube, após rescindir contrato com o Manchester United, da Inglaterra.

Tags