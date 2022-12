Após fracasso na Copa do Mundo, Hazard anuncia aposentadoria da Bélgica

Hazard encerra a sua trajetória pela seleção belga após o fracasso na Copa do Mundo de 2022. Os Diabos Vermelhos foram eliminados ainda na fase de grupos

Chegou ao fim a trajetória de Eden Hazard com a camisa da Bélgica. Nesta quarta-feira, 7, o atacante utilizou as suas redes sociais para anunciar a sua aposentadoria da seleção belga.

"Uma página virada hoje… Obrigado por seu amor. Obrigado por seu apoio incomparável. Obrigado por toda essa felicidade compartilhada desde 2008. Decidi encerrar minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir saudades", escreveu.





O jogador de 31 anos foi um dos grandes lideres da famosa Geração de Ouro da Bélgica. Ao todo, foram 125 compromissos defendendo o seu país, com 79 vitórias, 21 empates e 25 derrotas. Destes embates, ele foi titular em 104. Além disso, balançou as redes 33 vezes.

Hazard encerra a sua trajetória pela seleção belga após o fracasso na Copa do Mundo de 2022. Os Diabos Vermelhos foram eliminados ainda na fase de grupos. A equipe ficou na terceira colocação do grupo F, com quatro pontos, atrás de Marrocos e Croácia.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Bélgica agradeceu Eden Hazard: "Tudo de melhor, capitão. Obrigado".