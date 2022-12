Gabriel Jesus recebe alta do hospital após operar joelho

Devido a gravidade da contusão, o atacante do Arsenal precisou ser cortado da Seleção Brasileira

Gabriel Jesus recebeu alta do hospital em que estava internado nesta quarta-feira, 7, após operar o joelho direito. O atacante passou por uma cirurgia na última terça, 6, em Londres.

O jogador do Arsenal postou uma foto na porta do hospital. Nas imagens, ele aparece de muletas. Nos comentários, alguns jogadores da Seleção Brasileira, como Lucas Paquetá e Raphinha, desejaram melhoras ao garoto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gabriel Jesus contundiu o joelho na derrota do Brasil de 1 a 0 para Camarões, na última sexta-feira, 2, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Ele se queixou de dores na região logo após ser substituído. Na sequência, passou por exames e teve constada uma lesão.

Sobre o assunto Esposa e irmã de Cristiano Ronaldo reclamam após atacante ficar no banco da seleção

Após fracasso na Copa do Mundo, Hazard anuncia aposentadoria da Bélgica

Por que a Copa do Mundo 2022 terá dois dias sem jogos?

Devido a gravidade da contusão, o atacante do Arsenal precisou ser cortado da Seleção Brasileira. Com isso, ele retornou para Londres para começar o processo de recuperação com o Departamento Médico dos Gunners.

Além de Jesus, Alex Telles também se despediu mais cedo do Mundial do Catar devido a uma lesão no joelho.

A Seleção Brasileira está nas quartas de final da Copa. A equipe do técnico Tite enfrenta a Croácia na próxima sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.

Tags