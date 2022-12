Tite explica comemoração com ‘Dança do Pombo’ e nega desrespeito à Coreia

No terceiro gol do Brasil, marcado por Richarlison, o treinador foi flagrado fazendo a "Dança do Pombo" junto com os seus atletas à beira do campo

Uma cena envolvendo o técnico Tite viralizou durante a goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. No terceiro gol do Brasil, marcado por Richarlison, o treinador foi flagrado fazendo a “Dança do Pombo” junto com os seus atletas à beira do campo.

Após a partida, Tite foi questionado sobre a cena inusitada, explicou que foi uma forma de se conectar com seus atletas, mas negou qualquer tipo de desrespeito ao adversário por causa da celebração.

“A gente tem que se adaptar às características do grupo de atletas. Tendo me adaptar à linguagem deles. A linguagem deles é de dança, brincadeiras. Aprender a dança deles é duro, é difícil. Estávamos brincando, não sei o que aconteceu com o Richarlison, e digo: ‘E essa dança aí? Se fizer um gol, pode vir que eu vou dançar’”, comentou Tite.

O técnico da Seleção Brasileira, entretanto, temia que a comemoração irreverente pudesse ser interpretada como desrespeito ao adversário. Por isso, preferiu que os seus jogadores o rodeassem na tentativa de encobri-lo, sem sucesso.

“Tenho muito cuidado com os maldosos, que entendem como desrespeito. Sei da visibilidade, não queria que tivesse outra interpretação a não ser no sentido de alegria pelo gol, pela equipe, pela performance, desempenho, resultado. Tenho respeito ao Paulo Bento [técnico da Coreia do Sul] desde os tempos de Cruzeiro”, concluiu Tite, se referindo ao período que o português comandou o time mineiro, em 2016.

Passada a goleada sobre a Coreia do Sul, o Brasil volta o foco para o confronto com a Croácia, atual vice-campeão mundial, que acontece na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.