17º dia de Copa: últimos classificados às quartas de final são definidos nesta terça

Com a vitória tranquila por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, o Brasil já está classificado às quartas de final da Copa do Mundo. Por isso, a seleção brasileira irá assistir de camarote os dois jogos desta terça-feira, 05 (17º dia de disputas no Catar), válidos ainda pelas oitavas. Nestes confrontos serão definidos os últimos classificados para a próxima fase da competição.

Marrocos x Espanha

Em um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, Marrocos e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 12 horas (de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Cidade da Educação, em Doha.

O confronto entre marroquinos e espanhóis não carrega uma grande expectativa a toa. Enquanto a equipe africana conseguiu se classificar na primeira colocação de um grupo que tinha Croácia e Bélgica, o time europeu mostrou um grande futebol na primeira fase da competição, mesmo terminando em segundo da chave E.

Portugal x Suíça

Assim como no primeiro confronto desta terça-feira, 05, o duelo entre Portugal e Suíça também é um bom atrativo ao público devido ao equilíbrio entre as equipes. A partida ocorre às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, palco da grande final.

No papel, o favoritismo de Portugal é evidente. Porém, mesmo com a liderança do grupo H, os portugueses ainda contam com a desconfiança de muitos devido ao desempenho apresentado até aqui. Por outro lado, a Suíça surpreendeu ao mostrar um bom nível em seus jogos, incluindo na partida diante do time titular do Brasil.

