Adversários nas quartas de final da Copa do Mundo, Brasil nunca perdeu para Croácia

Ao todo, as seleções se enfrentaram quatro vezes na história, sendo dois amistosos e dois jogos válidos pelo Mundial da Fifa. Destes duelos, o Brasil venceu três e empatou um jogo

Adversário do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, a Croácia nunca venceu a seleção brasileira na história. Ao todo, o histórico de confrontos entre os países totaliza quatro partidas, dois amistosos e duas em jogos válidos pelo Mundial da Fifa, com três vitórias da Canarinho e um empate.

A primeira vez que as seleções se enfrentaram foi em 2005, em um amistoso que terminou em 1 a 1 — o único empate entre os países. Um ano depois, na Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, o Brasil derrotou a Croácia por 1 a 0, com gol de Kaká, pela fase de grupos.

Brasil e Croácia voltaram a se enfrentar somente oito anos depois, na Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, também pela fase de grupos, a seleção brasileira venceu os europeus por 3 a 1, com dois gols de Neymar e um de Oscar. Marcelo, contra, marcou o tento de honra dos croatas.

O último duelo aconteceu em um amistoso em 2018, embate que terminou com vitória da Canarinho por 2 a 0. Agora, em 2022, Brasil e Croácia farão o quinto duelo entre si na história, em um contexto decisivo: quartas de final de uma Copa do Mundo.

A partida acontece na sexta-feira, 9, às 12 horas (horário de Brasília). Nas oitavas de final, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, enquanto a Croácia teve dificuldades e precisou ir para a disputa de pênaltis para superar o Japão.