Rodrygo: Quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

O atacante foi o titular do Brasil na partida contra Camarões; conheça Rodrygo, o camisa 21 da seleção, que é o jogador reserva natural de Neymar

Natural de Osasco (SP), Rodrygo Silva de Goes, conhecido pela torcida apenas como Rodrygo, foi um dos jogadores convocados pelo técnico Tite para compor a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, o primeiro Mundial do paulista.

Rodrygo na Copa do Mundo 2022: Carreira no futebol

A presença de Rodrygo nos esportes começa na prática do futsal, antes de chegar ao time do Santos, ainda durante sua infância. Aos 11 anos de idade, o jogador mirim também assinou contrato com a Nike.

Em 2017, Rodrygo fazia parte do time principal do Santos. No ano seguinte, era o jogador mais jovem a fazer gol pelo time paulista na Copa Libertadores da América.

Foi contratado pelo Real Madrid em 2018, iniciando a sua carreira internacional, e já conquistou duas vezes o título da Liga Espanhola.

Rodrygo na Copa do Mundo 2022: Chegada na seleção brasileira

Antes de estrear na equipe principal, Rodrygo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Em 2019, no Sul-Americano Sub-20, o atacante fez dois gols e o time brasileiro venceu a Venezuela por 2 a 1.

Pelo técnico André Jardine, Rodrygo estava na lista de pré-convocados para as Olimpíadas de Tóquio, mas o Real Madrid não liberou seus jogadores da equipe principal.

A experiência pela seleção brasileira de Tite aconteceu nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Em fevereiro, no jogo contra o Paraguai, o Brasil venceu com o placar de 4 a 0 e um gol de Rodrygo.

No Mundial sediado no Catar, Rodrygo participou da vitória brasileira contra a Sérvia. No jogo contra a Suíça, o atacante substituiu Lucas Paquetá no segundo tempo.

Rodrygo, que é o reserva natural de Neymar, entrou como titular na sua terceira partida na Copa, contra o time de Camarões.

Rodrygo na Copa do Mundo 2022: Vida pessoal

O pai de Rodrygo, Eric Goes, também foi jogador de futebol. Como lateral-direito, defendeu times como Criciúma e Ceará, aposentando-se pelo Cuiabá.

O atacante namorava a influenciadora Luana Atik, que anunciou o término do relacionamento no dia anterior à estreia da seleção brasileira na Copa.

Rodrygo na Copa do Mundo 2022: "Rayo"



O jogador recebeu o apelido de "Rayo" ainda no Santos, uma brincadeira com o a letra Y de seu nome e o fato de que era mais um "raio" atingindo a Vila Belmiro, como os seus antecessores Pelé e Neymar.

Onde assistir ao atacante Rodrygo nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).



