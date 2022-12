Neymar platina o cabelo em retorno à seleção na Copa do Mundo

O camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo, na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, na primeira rodada da fase de grupos

O craque Neymar mudou o visual para voltar à seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Recuperado de entorse no tornozelo direito, o camisa 10, agora de cabelo platinado, retorna para o duelo diante da Coreia do Sul. As seleções se enfrentam nesta segunda-feira, 4, às 16 horas, no estádio 974.

“O brabo de visual novo para o retorno, vai com tudo irmão #ousadia @neymarjr. Que Deus abençoe você e a nossa seleção”, escreveu Daílson dos Reis, conhecido como Nariko, barbeiro que trabalha com o atacante do e outros atletas da Amarelinha.

Desde que surgiu no futebol, Neymar sempre chamou atenção pelo visual, especialmente pelo moicano. Na Copa do Mundo de 2018, inclusive, o atacante recebeu diversas críticas por conta do seu cabelo. Muitos torcedores alegaram que o jogador estava mais preocupado com o estilo do que em jogar futebol. Na época, o camisa 10 da seleção brasileira ousou e apareceu com o cabelo cacheado e um pouco mais loiro.

O camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo, na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, no dia 24 de novembro, na primeira rodada da fase de grupos. Na sexta-feira, 2, Neymar voltou a fazer alguns trabalhos leves com bola e foi confirmado pelo técnico Tite para a partida diante dos sul-coreanos.

O lateral direito Danilo, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo contra a Sérvia, treinou com o grupo e estará em campo contra a Coréia do Sul. Já o lateral esquerdo Alex Sandro, em transição, não atuará no jogo desta segunda. O jogador sofreu um lesão muscular no quadril esquerdo no triunfo sobre a Suíça.

Baixas para o restante da Copa

A seleção brasileira recebeu uma notícia triste neste sábado. O lateral esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus tiveram lesões confirmadas neste sábado e, com isso, estão fora da Copa do Mundo de 2022. (Com Gazeta Esportiva)

