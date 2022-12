Copa do Mundo 2022: resultado dos jogos de hoje, segunda (05/12)

Oitavas de final da Copa do Mundo 2022 continuam hoje, segunda, 5 de dezembro (05/12). Confira resultado dos jogos do dia

As oitavas de final da Copa do Mundo 2022 continuaram hoje, segunda, 5 de dezembro (05/12), com jogos do Japão, Croácia, Brasil e Coreia do Sul, às 12 e 16 horas (horário de Brasília), respectivamente.

Copa do Mundo 2022: resultado dos jogos de hoje (05/12)

Japão 1 x 1 Croácia

Brasil 4 x 0 Coreia do Sul (em andamento)

Jogos da Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição.

Os grupos da Copa do Mundo 2022



Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda



Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales



Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia



Grupo D:

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia



Grupo E:

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia



Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões



Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

