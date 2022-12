Brasil: veja a escalação da seleção brasileira contra a Coreia do Sul

Com os titulares de volta, a seleção brasileira busca classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, contra a Coreia do Sul, no Estádio 974, em Doha

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo acontece nesta segunda-feira, 5, a partir de 16 horas, no estádio 974. O técnico da seleção, Tite, promoveu o retorno do time titular.

Recuperados de lesão, o lateral Danilo e o meia-atacante Neymar estão entre os onze que iniciam a partida. O primeiro, no entanto, será deslocado para o lado esquerdo, devido às baixas de Alex Sandro e Alex Teles. Por conta disso, Éder Militão será improvisado na lateral-direito.

No meio-campo, Paquetá e Casemiro formam a dupla de volantes; enquanto Neymar atuará mais avançado no setor. No ataque, Raphinha e Vinícius Junior jogarão pelas pontas e Richarlison será o centroavante.

Copa do Mundo 2022: escalação oficial do Brasil contra Coreia do Sul

4-3-3: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paquetá, Neymar; Raphinha, Vinícius Jr, Richarlison. Téc: Tite

Escalação da Coreia do Sul contra o Brasil

4-2-3-1: Kim Seunggyu; Kim Jinsu, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon; Jung Wooyoung, Hwang Inbeom; Lee Jaesung, Hwang Hewechan, Son Heungmin; Cho Guesung

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022



Primeira fase



24 de novembro: Brasil 2x0 Sérvia (quinta-feira às 16 horas)

28 de novembro: Brasil 1x0 Suíça (segunda-feira, 13 horas)

2 de dezembro: Brasil 0x1 Camarões (sexta-feira, 16 horas)



Classificação em primeiro lugar



Oitavas de final: Brasil x Coreia do Sul (5 de dezembro, segunda-feira, 16h)



Quartas de final: 9 de dezembro (sexta-feira, 12h)



Semifinais: 13 de dezembro (terça-feira, 16h)



Final: 18 de dezembro (domingo, 12h)



Classificação em segundo lugar



Oitavas de final: 6 de dezembro (terça-feira, 16h)



Quartas de final: 10 de dezembro (sábado, 12h)



Semifinais: 14 de dezembro

