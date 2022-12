O paulista André Felipe fez uma troca de camisas com o amigo coreano Paul Chung, no Catar, antes do confronto decisivo entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O detalhe é que o brasileiro deu uma camiseta qualquer na cor amarelo, enquanto recebeu a camisa da seleção dos Tigres Asiáticos.

"Eu troquei para ele ir ao jogo porque acha que é a camisa do Brasil", contou André Felipe.

"Ele me disse que uma camisa do Brasil porque é amarela. Mas eu não acho que é uma camisa da seleção. Ele trocou comigo, mas está tudo bem", contou Chung.

Os dois são amigos e estão juntos no esquenta da torcida brasileira no Catar. "Meus amigos vieram para essa festa e me convidaram. Os brasileiros são pessoas amigáveis e muito legais. Eu acho que a Coreia vai jogar bem. Espero que nós sejamos derrotados porque nós (brasileiros e coreanos) temos um inimigo maior, França e Argentina", disse o bem-humorado Chung.

Veja o vídeo:

Com informações do correspondente do O POVO no Catar, Victor Pereira

