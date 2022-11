Partida contra a Suíça será a 50ª de Alisson com Tite na Seleção: "Mais um jogo bem duro"

O goleiro titular da Seleção Brasileira e do Liverpool é um dos jogadores que mais vezes foi convocado e entrou em campo sob o comando do técnico Tite

O goleiro Alisson, do Liverpool, se firmou como um dos principais nomes da era Tite na Seleção Brasileira. Disputando a sua segunda Copa do Mundo como titular, o goleiro é um dos jogadores que mais vezes foi convocado e entrou em campo sob as ordens do técnico, além de ser um dos principais líderes do elenco canarinho.

Nesta segunda-feira, 28, diante da Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial do Catar, o goleiro alcançará a marca de 50 partidas com o treinador.

”Eu sou muito grato pela confiança que o Tite e a comissão técnica sempre depositaram em mim. Desde a minha estreia pela seleção principal, com o professor Dunga, vesti essa camisa com um enorme orgulho e não medi esforços para representar o nosso país da melhor maneira. Conquistamos títulos, fizemos jogos importantes e estou disputando a minha segunda Copa do Mundo. Me sinto uma pessoa extremamente privilegiada e abençoada e só tenho que agradecer por tudo o que vem acontecendo na minha vida profissional”, afirmou o atleta, que aproveitou para falar do duelo com a Suíça.

”Na minha opinião, fizemos uma estreia bem sólida contra a Sérvia, que possui uma equipe bem forte e equilibrada. Não por acaso, fizeram uma ótima campanha nas Eliminatórias. E, agora, teremos a Suíça, outra seleção com altíssima qualidade e que vem demonstrando toda a sua força nos últimos anos. Acredito que será mais um jogo bem duro e a gente precisa entrar com muito foco e paciência para impor nosso ritmo e sair de campo com mais uma vitória e a classificação”, finalizou.

Presente em 49 dos 77 jogos do Brasil, desde a chegada de Tite, no segundo semestre de 2016, Alisson é o sétimo no ranking de atuações, atrás somente de Thiago Silva (51), Philippe Coutinho (51), Neymar (52), Casemiro (55), Gabriel Jesus (57) e Marquinhos (61). Em relação às convocações, foram 27 chamadas. Ao lado de Thiago Silva, só esteve no grupo menos vezes do que Casemiro e Marquinhos, ambos com 29.

Com Alisson em campo, foram 37 vitórias, 10 empates e apenas duas derrotas, o que dá um aproveitamento de 82,3%. O camisa 1 ajudou o time canarinho a sair de campo 38 vezes sem sofrer gols e só foi vazado em 13 oportunidades, o que lhe garante uma impressionante média de 0,26 tento por confronto.

Com estatísticas que evidenciam a importância do jogador para a equipe, Alisson foi um dos pilares da Seleção nas campanhas nas eliminatórias para as Copas da Rússia e do Catar e nas conquistas do Superclássico das Américas de 2018 e da Copa América de 2019, onde tomou apenas um gol em seis partidas e foi eleito o melhor arqueiro do torneio. Agora, junto com seus companheiros, busca o tão sonhado hexacampeonato mundial.

Histórico geral de Alisson pela Seleção Brasileira

Alisson foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira em agosto de 2015, pelo então técnico Dunga, para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos. Na época, o goleiro ainda jogava pelo Internacional, clube que o revelou para o futebol. Naquele mesmo ano, disputou o seu primeiro jogo, na vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela, no Castelão, pelas Eliminatórias para a Copa de 2018.

Ao todo, Alisson já disputou 58 partidas pelo Brasil (nove sob o comando de Dunga), passou 40 sem tomar gol, foi vazado 21 vezes (média de 0,36) e conquistou dois títulos: Superclássico das Américas de 2018 e Copa América de 2019.

Números de Alisson pela Seleção Brasileira

Geral



58 jogos

41 vitórias

14 empates

3 derrotas

21 gols sofridos

40 jogos sem tomar gol

Média de 0,36 gol sofrido por duelo

Dados com Tite



49 jogos

37 vitórias

10 empates

2 derrotas

13 gols sofridos

38 jogos sem tomar gol

Média de 0,26 gol sofrido por duelo

Dados com Dunga



9 jogos

4 vitórias

4 empates

1 derrota

8 gols sofridos

3 jogos sem tomar gol

Média de 0,88 gol sofrido por duelo

Jogadores com mais convocações na era Tite



1º – Casemiro e Marquinhos (29)

3º – Alisson e Thiago Silva (27)

5º – Ederson (26)

6º – Gabriel Jesus e Neymar (25)

Jogadores com mais jogos com Tite



1º – Marquinhos (61)

2º – Gabriel Jesus (57)

3º – Casemiro (55)

4º – Neymar (52)

5º – Thiago Silva e Philippe Coutinho (51)

7º – Alisson (49)

8º – Firmino (44)

