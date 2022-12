Brasil: próximo jogo na Copa; quando é? Data e horário - Quartas

Seleção brasileira deve enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo 2022; quando vai ser o próximo jogo do Brasil? Veja horário e data

A disputa entre Brasil e Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 aconteceu hoje, 5, com a classificação da seleção brasileira por placar de 4 a 1.

Com a sua classificação para as quartas de final, o Brasil jogará contra a Croácia.

Próximo jogo do Brasil na Copa: Quando é? Veja horário e data das quartas

A partida entre Brasil e Croácia acontece na sexta-feira, dia 9 de dezembro (09/12), às 12 horas (de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação em Doha, Catar.

Croácia: Sobre o provável adversário do Brasil nas quartas

O jogo entre Japão e Croácia terminou hoje, 5, com empate de 1 a 1 e a primeira prorrogação da Copa do Mundo do Catar. Na sequência de pênaltis, o time europeu foi o classificado.

A seleção brasileira e a croata têm um histórico de disputas nas Copas de 2006 e 2014, com a conquista da camisa verde e amarela.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos

Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar