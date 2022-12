Thiago Silva elogia planejamento da seleção e espera jogo difícil diante da Coreia do Sul

Zagueiro brasileiro concedeu coletiva neste domingo, 4, junto ao técnico do grupo, Tite. Brasil entra em campo nesta segunda-feira, 5, às 16 horas, no estádio 974

Depois de poupar os titulares contra Camarões, a seleção brasileira vai com força máxima para enfrentar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Neste domingo, Thiago Silva valorizou o planejamento da comissão técnica. O zagueiro afirmou que os jogadores estão muito bem fisicamente para o embate.

“Foi tudo muito bem pensado pela comissão técnica. São jogos de alto nível. O fato da gente ter vencido os dois primeiros, deu tranquilidade para poupar. Se tivesse saído mais um gol de Camarões ou da Suíça, estaríamos apanhando muito. Acreditamos no nosso planejamento", disse.

"Estávamos classificados, sabíamos da nossa responsabilidade. Corremos risco, mas felizmente deu tudo certo, a não ser as lesões. Vamos seguir nossos planos Estamos muito bem fisicamente. A Coreia estará mais cansada. Dois dias não dá para descansar, mas eles estão motivados, com certeza. Valeu correr esse risco para que hoje pudéssemos estar fisicamente bem para enfrentar esse jogo duro", completou.

O capitão da seleção, no entanto, fez questão de salientar a dificuldade da partida. Thiago Silva aposta em um jogo bem mais complicado em relação ao amistoso que as equipes travaram no começo de junho deste ano. Na ocasião, os brasileiros venceram por 5 a 1.

"Não podemos pensar que o jogo vai ser fácil, com um placar elástico como foi o amistoso. É Copa do Mundo. Eles passaram por um grupo muito difícil e tem todo o nosso respeito. Temos que respeitá-los e trabalhar da melhor maneira possível”, analisou.

"A Coreia é um time que joga para frente, gosta de ter a bola. É minimizar o ímpeto dele para obtermos a classificação. Temos que trabalhar muito. Mas, mais uma vez, o jogo passado não tem nada a ver com essas oitavas de final da Copa do Mundo. Tenho certeza que será um jogo muito difícil, posso falar que estamos muito preparados também", ampliou.