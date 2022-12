Com dois gols de Mbappé, França vence Polônia e avança às quartas da Copa

Com o resultado, os franceses voltam a campo no próximo sábado, 10, às 16 horas, no estádio Al Bayt. A seleção aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal, que se enfrentam neste domingo, 4, às 16 horas, no estádio AL Jonaub

A França disputará as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A seleção francesa venceu a Polônia por 3 a 1, neste domingo, 4, no estádio Al Thumama, com gols de Giroud e Mbappé (2x). Lewandowski, de pênalti, descontou para os poloneses. Com o resultado, os franceses voltam a campo no próximo sábado, 10, às 16 horas, no estádio Al Bayt. A seleção aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal, que se enfrentam neste domingo, 4, às 16 horas, no estádio AL Jonaub.

Em um primeiro tempo movimentado, a França teve mais controle das ações ofensivas do jogo, apesar de tomar alguns sustos. Antes dos franceses abrirem o marcador com o artilheiro Giroud, Varane salvou os franceses ao tirar a bola em cima da linha após chute de Kaminski. Na etapa complementar, os franceses continuaram superiores, enquanto a Polônia não conseguiu sustentar o ímpeto inicial. Decisivo, Mbappé, artilheiro do Mundial, marcou dois gols e garantiu a classificação francesa.

O jogo

A partida começou com amplo domínio da seleção francesa. Os franceses começaram a primeira etapa apertando. Com apenas três minutos, Varane subiu mais que todo muito após cobrança de escanteio e testou para fora. Aos 12, Tchouaméni arriscou de fora da área e obrigou Szczesny a fazer boa defesa. O goleiro voltou a trabalhar logo na sequência, desta vez em arremate de Dembélé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os únicos lances de perigo da Polônia na primeira metade da etapa inicial foram aos 4 minutos quando a França tentou sair jogando, em recuo de Upamecano para Lloris. O goleiro francês foi pressionado e mandou a bola para longe. O outro lance perigoso saiu do pés do astro polonês Lewandowski, que arriscou de canhota de fora da área. Na segunda metade do primeiro tempo, os poloneses começaram a incomodar um pouco mais e chegaram com jogadas criadas pelo camisa 9, entretanto, não conseguiram finalizar com precisão.

A França teve boas chances com Mbappé e Dembelé. A melhor oportunidade dos franceses foi aos 28. Frankowski perdeu a bola no campo de defesa, Grieszmann dominou e tocou para Dembelé, que cruzou rasteiro para Giroud. Sozinho, o centroavante mandou para fora, mas a arbitragem já assinalava impedimento.

Nos minutos finais da primeira etapa, a Polônia aproveitava os espaços que a França cedia e ameaçava a meta de Lloris. Com chegadas alternadas das duas equipes, foi Polônia quem quase abre o placar. Bereszynski cruzou rasteiro, a bola sobrou para Zielinski, que encheu o pé para a defesa do goleiro francês. No rebote o camisa 20 chutou de novo e a bola bateu em Theo Hernández. A bola sobrou para Kaminski e Varane salvou em cima da linha. Depois de várias chances perdidas, a França abriu o marcador. Mbappé recebeu na esquerda na entrada da área e tocou para Giroud, que bateu cruzado de esquerda para se isolar na artilharia da seleção francesa.

Na volta do intervalo, a França continuou superior. Apesar de algumas chegadas dos poloneses, os franceses ampliaram o placar com o craque Mbappé. Depois de um ataque da Polônia, Griezmann recuperou a bola e deu lançamento na medida para Giroud, que dominou e abriu para Dembelé. O camisa 11 avançou e deu o passe para Mbappé se tornar o artilheiro isolado da Copa.

Depois do segundo tento, a atual campeã mundial administrou a vantagem e não deu chances para a Polônia buscar o jogo. O camisa 10 ainda marcou mais um. No acréscimos, o craque Lewandowski, de pênalti, descontou para os poloneses, no entanto, sem conseguir tirar a vaga francesa para as quartas da Copa.

Jogos das oitavas da Copa



No primeiro jogo desta segunda, 5, Croácia e Japão se enfrentam às 12 horas, no estádio AL Jonaub. Mesmo perdendo para Camarões, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. O time coreano venceu Portugal e ficou em segundo lugar do Grupo H. As duas seleções duelam na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio 974. Tite confirmou que Neymar entrará em campo no confronto diante dos coreanos.

Argentina e Holanda já estão classificadas para as quartas do Mundial. As seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, 9, às 16 horas, no estádio Lusail. (Com Gazeta Esportiva)

FICHA TÉCNICA



FRANÇA 3 X 1 POLÔNIA

Local: Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar

Data: 04 de dezembro de 2022, domingo

Horário: 12 horas (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego (Venezula) e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartões amarelos: Tchouaméni (França); Bereszynski, Cash (Polônia)

GOLS: Giroud, aos 43 do 1ºT, e Mbappé, aos 28 do 2ºT e aos 45 do 2ºT (França); Lewandowski, aos 53 do 2ºT (Polônia)

FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni (Fofana) e Rabiot; Dembélé (Coman), Griezmann e Mbappé; Giroud (Thuram)

Técnico: Didier Deschamps.

POLÔNIA: Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Kamil Glik e Matty Cash; Szymanski (Milik), Krychowiak (Bielik), Frankowski e Zielinski; Lewandowski e Kaminski (Zalewski)

Técnico: Czesaw Michniewicz.

Tags