Após milésimo jogo, Messi exalta torcida e celebra Argentina nas quartas da Copa

Craque argentino analisou a vitória que deu à albiceleste a classificação para as quartas de final da Copa do Catar

Lionel Messi voltou a fazer história neste sábado, 3 de dezembro, ao disputar a sua milésima partida como jogador profissional e garantir a vitória da Argentina sobre a Austrália. Após o jogo, o craque analisou o triunfo por 2 a 1, celebrou a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e não poupou elogios à torcida presente no Catar.

"A gente ficou com o 2 a 1, a partida estava controlada. Poderíamos ter matado o jogo, mas é normal. Eles ainda tiveram uma bola no último minuto. Parabéns ao Martínez. Acabamos sofrendo, mas passamos, e isso é o mais importante", iniciou o craque.

"Era uma partida difícil, tivemos pouco tempo para descansar. Estávamos cansados, não conseguimos nos recuperar bem. Hoje também foi um jogo muito físico. No final, estamos felizes por essa vitória", acrescentou.

A seleção comandada por Lionel Scaloni abriu vantagem de 2 a 0, com o primeiro gol sendo marcado por Messi, mas foi vazada já na reta final do segundo tempo. Em contra-ataques, Lautaro Martínez desperdiçou duas oportunidades claras, após passes do astro, e não conseguiu ampliar a vantagem. Já no último minuto, o jovem Garang Kuol, de 18 anos, chutou em cima de Emiliano Martínez e por muito pouco não levou o duelo para a prorrogação.