Brasil encara a Coreia: veja o chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Catar chegou ao seu momento mais decisivo: os jogos eliminatórios. Nesta sexta-feira, 02, foram disputadas as últimas partidas da fase de grupos da competição, e, por consequência, todos os confrontos das oitavas de final foram definidos. Nesta parte da competição, quem vencer segue na disputa e o time que perder volta para casa. O Brasil enfrentará a Coreia do Sul na próxima etapa.

Os jogos dos grupos G e H marcaram o fim da primeira fase do mundial do Catar. Às 12 horas, Portugal perdeu para a Coréia do Sul por 2 a 1, enquanto o Uruguai venceu a Gana por 2 a 0. Já no segundo horário, o Brasil superou Camarões por 3 a 0, enquanto a Suíça bateu a Sérvia pelo placar de 3 a 2.

Com os resultados desta sexta-feira, 02, Brasil e Suíça se classificaram no grupo G, enquanto Portugal e Coreia do Sul foram os classificados na chave H.

Holanda e Estados Unidos abrem as disputas nas oitavas de final na manhã deste sábado, 3, às 12 horas, no Estádio Internacional Khalifa. Às 16 horas, deste mesmo dia, a Argentina enfrenta a Austrália no Estádio Ahmad Bin Ali.

