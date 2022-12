Torcedor leva faixa "Fora Robinson" para jogo do Brasil no Catar

Em uma das estações com destino ao estádio Lusail, palco da partida da seleção, o homem exibiu a faixa com a frase "Fora Robinson"

Um torcedor levou um cartaz para o jogo do Brasil contra Camarões no Catar, em protesto contra o atual presidente do Ceará, Robinson de Castro. Em uma das estações com destino ao estádio Lusail, palco da partida da seleção, o homem exibiu a faixa com a frase "Fora Robinson".

Os protestos contra o dirigente alvinegro se intensificaram na temporada de 2022, quando a equipe do Porangabuçu acumulou eliminações e caiu para a Série B. O Vovô terminou a Série A com a quarta pior campanha, somando apenas 37 pontos.

Além do Ceará, foram rebaixados para a Série B o Atlético-GO, Avaí e Juventude. Em 38 rodadas do Brasileirão, o Alvinegro venceu sete jogos, empatou 16 e perdeu 15.

Após a queda, a diretoria trabalha agora na reformulação do elenco para buscar o acesso em 2023. O treinador escolhido para comandar o time no próximo ano foi o paraguaio Gustavo Morínigo.

Nesta sexta-feira, 2, o Ceará anunciou oficialmente o seu primeiro reforço para 2023. Trata-se do zagueiro Tiago Pagnussat, que retorna ao Porangabuçu depois de dois anos atuando no futebol japonês.

