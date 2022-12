Uruguai vence Gana (2-0), mas cai na fase de grupos do Mundial

O Uruguai venceu Gana por 2 a 0 nesta sexta-feira, mas foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo no saldo de gols pela Coreia do Sul

Com Luis Suárez como em seus melhores tempos e Giorgian De Arrascaeta letal, o Uruguai venceu Gana por 2 a 0 nesta sexta-feira, mas foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo no saldo de gols pela Coreia do Sul.

No outro jogo do Grupo H, os coreanos derrotaram a já classificada seleção de Portugal por 2 a 1, de virada, e ficaram com quatro pontos, assim como a 'Celeste', e com o mesmo saldo de gols (0), mas marcaram quatro gols e os uruguaios só dois.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags