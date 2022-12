Éder Militão: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Conheça Éder Militão, jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022 que está improvisado como lateral-direito na seleção brasileira

O zagueiro Éder Gabriel Militão, de 24 anos de idade, conhecido em campo como Militão, é um dos jogadores integrantes da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Apesar de ter sido convocado por Tite para compor a Seleção em 2018, esta é a sua 1º participação no torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa).

Atualmente, o jogador Militão atua como zagueiro no time Real Madrid, da Espanha.

Militão na Copa do Mundo 2022: carreira no futebol



Nascido em 18 de janeiro de 1998, na cidade de Setãozinho (SP), Militão iniciou sua trajetória no futebol ainda na adolescência, aos 13 anos de idade, nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube.

São Paulo



O São Paulo foi o time que Militão estreou como jogador profissional, em maio de 2017, em uma partida contra o Cruzeiro, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Seu 1º gol no clube só foi marcado 4 meses depois, em uma disputa contra o Vitória em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.



Durante sua passagem pelo time, o jogador disputou 57 partidas, marcando 4 gols.

Porto

Em 2018, São Paulo tentou renovar o contrato de Militão, que recusou a oferta. Sendo assim, o clube entrou em acordo com o jogador para sua liberação imediata para um outro time - o Futebol Clube do Porto.

Em sua estreia no Porto, em 2 de setembro, Militão fez o primeiro gol da partida, em um jogo que se encerrou com a vitória por 3 a 0 sobre o Moreirense.

Real Madrid

No ano seguinte, precisamente em março de 2019, Militão assinou um contrato de seis temporadas com o Real Madrid. Para oficializar a transferência do jogador, o clube espanhol pagou a cláusula de rescisão fixada em €50 milhões pelo Porto.

Militão na Copa do Mundo 2022: participação na seleção brasileira

Éder Militão foi convocado por Tite para compor a Seleção brasileira em 2018, pouco tempo após a Copa do Mundo sediada na Rússia.

Em sua estreia, o jogador participou de dois amistosos - contra os Estados Unidos e El Salvador - no lugar de Fagner, substituído devido a uma lesão.

Convocação para Copa América 2019 e 2021

Militão foi convocado para a Copa América 2019 - em que a Seleção Brasileira tornou-se campeã ao vencer o Peru por 3 a 1.

Mas foi apenas na Copa América 2021, que o jogador fez seu 1° gol pela Seleção, no empate de 1 a 1 contra Equador na última rodada da fase de grupos da Copa América.

Convocação para a Copa do Mundo 2022

Em 7 de novembro de 2022, o zagueiro Militão foi convocado por Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Essa é a 1º participação do jogador no torneio mundial.

Com a ausência de Danilo, lesionado em partida anterior, Éder Militão ocupou a vaga de lateral-direito, em segunda partida da Seleção.

Militão e Karoline: entenda polêmica envolvendo jogador da seleção brasileira



Éder Militão e Karoline Lima começaram a namorar em julho de 2021. Um mês após assumirem o relacionamento, passaram a morar juntos, em Madrid.

Em dezembro do mesmo ano, a influencer Karoline anunciou estar grávida do jogador. No entanto, o momento de felicidade logo se transformou em um período conturbado, envolvendo separação, exposição nas redes sociais e processos judiciais.

Acusação de abandono

Em junho deste ano, Karoline utilizou suas redes sociais para desabafar. Por meio da ferramenta Storie, do Instagram, a influenciadora digital disse ter sido abandonada pelo zagueiro durante a reta final da gravidez.

"Vocês perguntam onde estou, e como vocês podem ver, estou em Madri. E sobre o Éder que vocês me perguntaram muito, você encontra ele nas melhores baladas de Miami", comentou Karoline.

Após a conquista da Champions League em cima do Liverpool, Militão e os demais jogadores do Real Madrid viajaram de férias para Madrid. Durante o período de descanso, o zagueiro foi fotografado em uma boate da região.



Ao perceber a repercussão do assunto nas redes sociais, a influencer apagou os stories.

Éder Militão está junto há um ano com Karoline Lima, que está grávida de uma menina do jogador do Real Madrid (Foto: Reprodução )



Separação

Depois desse episódio, boatos sobre uma suposta separação começaram a surgiu. No entanto, alguns dias depois Karoline disse que já havia se resolvido com o jogador e a relação estava bem novamente.

No entanto, quatro dias antes do nascimento de Cecília, em julho, o casal anunciou oficialmente o fim da relacionamento.

1º processo judicial

Em setembro, Éder Militão abre o 1º processo contra Karoline. Nele, o jogador pede R$ 45 mil de indenização por danos morais, afirmando que a modelo estava tentando promover perseguição e manchar sua imagem por meio das redes sociais.

2º processo judicial

No mês seguinte, em outubro, Militão abriu um novo processo contra a ex-namorada. Dessa vez, o jogador pediu na Justiça que a pensão alimentícia de sua única filha, Cecilia, fosse fixada no valor de cinco salários mínimos - o que corresponde a R$ 6.060,00 - além de despesas com saúde, educação e duas atividades extracurriculares.

