Jogadores ressaltam importância de Neymar, mas minimizam sua ausência

A lesão do atacante Neymar tem sido motivo de muita discussão antes, durante e após a vitória do Brasil por 1 a 0 diante da Suíça, nesta segunda-feira (28). Havia uma expectativa para saber quem o técnico Tite escolheria para ser o substituto e as expectativas se confirmaram: Fred foi acionado no meio, ao lado de Casemiro (autor do gol da vitória) e Lucas Paquetá.

Com a dificuldade ofensiva encontrada na partida, muito em função da retranca defensiva instalada pela Suíça, o assunto foi repercutido entre os atletas na saída do Estádio 974, palco da vitória.

Sem oportunidades para finalizar, o centroavante Richarlison foi outro atleta que lamentou a ausência do camisa 10 da seleção. “Neymar é Neymar. Querendo ou não, ele é um cara que puxa a marcação deles, se movimenta ali na frente e abre espaço para mim, que sou um camisa 9. Faz muita diferença”, confessou o atacante.

Ainda não se sabe se Neymar terá condições de entrar em campo na partida contra Camarões, na próxima sexta-feira (2), pela 3ª rodada da fase de grupos. Há uma esperança da equipe médica da seleção, mas a tendência é que o principal atleta do grupo continue de fora.

Escolhido para entrar na vaga deixada por Neymar, o meio-campista Fred levantou a moral do grupo: “O grupo é muito grande, é muito forte. Independente de quem jogar, vamos procurar fazer o melhor. Temos um grupo muito qualificado e quem estiver dentro de campo vai procurar trazer a vitória, que é o mais importante”.

Apesar de não ter entrado em campo e ter ficado no hotel, Neymar buscou uma forma de ajudar a equipe. “Ele mandou mensagem para gente desejando boa sorte para todos. Óbvio que queríamos ele próximo da gente, mas ele está lá tratando, está se recuperando e esperamos que, nas oitavas de final, ele esteja junto conosco”, completou Fred.

