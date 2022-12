Di María vira dúvida da Argentina contra a Austrália nas oitavas da Copa

A Argentina ganhou uma preocupação para o confronto contra a Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Trata-se do atacante Ángel Di María, que tem uma sobrecarga muscular no quadríceps e virou dúvida para a partida. O jogo decisivo acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali.

Com o desgaste, o jogador realizou um trabalho diferente dos demais atletas nesta quinta-feira e pode iniciar o duelo no banco de reservas. As condições físicas do argentino serão colocado à prova em nova atividade nesta sexta, quando o técnico Lionel Scaloni começará a definir a escalação inicial do time.

Caso a ausência se confirme, o treinador tem algumas opções para substituí-lo. Uma delas é o volante Leandro Paredes, que entrou no lugar de Di María no segundo tempo contra a Polônia. Esta seria uma escolha mais defensiva, porém com maior consistência no meio de campo.

Outras alternativas são Alejandro Gómez, Ángel Correa ou Dybala, que podem fazer a mesma função e não alteram o sistema de jogo argentino. Este último, porém, ainda não ganhou sequer um minuto no Mundial do Catar.

A última hipótese é o retorno de Lautaro Martínez à equipe titular, fazendo com que Julián Álvarez ficasse um pouco mais distante da área e mais próximo do astro Lionel Messi. Lautaro começou a Copa como titular, mas perdeu vaga ao longo do torneio por conta de suas más atuações individuais.

O último treino da Argentina antes do mata-mata acontece nesta sexta-feira. De acordo com a imprensa local, é improvável que Di María esteja entre os onze iniciais, mas ele deve ficar à disposição para jogar na segunda etapa.

